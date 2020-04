Façana de la residència afectada per la reubicació d'interns realitzada per la Generalitat. nebridi aróztegui Façana de la residència afectada per la reubicació d'interns realitzada per la Generalitat.

Tanquen un geriàtric i porten 11 residents a diversos hospitals

Javier Llamas

07.04.2020 | 04:00

La residència Mas Adei, al Centre, està tancada provisionalment. Onze residents que hi vivien han estat traslladats per la Generalitat a diversos dispositius hospitalaris de Terrassa perquè presentaven símptomes de coronavirus. Aquest grup de persones forma part dels 227 residents reubicats per la Generalitat als...