Multat per dormir a dins d'un cotxe

La crisi del coronavirus

07.04.2020 | 18:05

La Policia Municipal ha denunciat aquesta matinada una persona per dormir a l'interior d'un vehicle. La intervenció s'ha realitzat a les 4.10. Els policies han trobat l'implicat a l'aparcament d'un establiment comercial de l'avinguda del Vallès. L'han sancionat perquè no podia justificar cap causa per trobar-se on es trobava. Estava incomplint el decret d'estat d'alarma. La Policia Municipal de Terrassa ha denunciat entre ahir dilluns i aquesta matinada un total de 23 persones per incompliment del decret. La gran majoria de les denúncies (21) han estat a persones que circulaven a peu pel carrer sense poder justificar el motiu o bé que estaven assegudes a bancs, també sense justificació.