L'Ajuntament ha distribuït més de 22 mil mascaretes

La falta de mascaretes ha estat una constant des de l'inici de la crisi del coronavirus. Totes les administracions públiques i moltes empreses privades han realitzat gestions per aconseguir aquest tipus de material. Les dificultats han estat importants i moltes vegades les solucions han estat casolanes. L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat que ha distribuït més de 22.000 mascaretes, de les quals aproximadament 7.000 són sanitàries. Aquestes mascaretes han estat facilitades a serveis essencials i bàsics, així com també a establiments que tenen autorització per obrir i porten a terme atenció al públic.

Des de l'Ajuntament de Terrassa també s'anuncia que s'està treballant en un sistema per coordinar i unificar les diferents iniciatives ciutadanes en relació al subministrament i distribució de mascaretes en funció de la disponibilitat. d'aquest material. El sistema "quedarà establert i consolidat amb la màxima celeritat possible", segons fons municipals. Per altra banda, s'informarà també a la ciutadania de les característiques, usos i protecció que ofereix cada tipus de mascareta.

producte innovador

A més a més, l'Ajuntament ha fet una primera comanda de mil mascaretes de protecció a l'empresa terrassenca Corvi, una empresa téxttil, que compta amb l'acreditació prèvia del Centre Tecnològic Leitat per a la seva fabricació. El producte de l'empresa Corvi no és d'ús sanitari ni hospitalari, sinó que està enfocat a les necessitats de serveis públics (Protecció Civil, Policia, Neteja...) i per a activitats quotidianes o domèstiques. Aquesta remesa de mascaretes es destinarà als equips dels serveis essencials municipals perquè puguin dur a terme la seva tasca amb major seguretat.

Aquestes mascaretes són un producte innovador sorgit d'una iniciativa col·laborativa entre empreses de Terrassa i Blanes, per tal de crear un producte fet a partir dematerials de niló que garanteixen la impermeabilitat als virus. El teixit antiviral impedeix que el virus es mantingui amb vida sobre la seva superfície. La Policia Municipal va fer una prova de la mascareta, amb resultats satisfactoris, i va plantejar una sèrie de propostes de canvis que van permetre millorar el model.

Les mascaretes fabricades per aquesta empresa terrassenca constitueixen una barrera per als virus i es poden rentar fins a 100 vegades sense perdre les seves propietats, la qual cosa és un fet important tant per la seva usabilitat com per la sostenibilitat del producte.