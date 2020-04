Desinfecció a Mercavallès

La crisis del coronavirus

07.04.2020 | 16:03

Mercavallès, el mercat comarcal, segueix a plena activitat "per poder seguir garantint l'abastiment alimentari de producte fresc als comerços de la comarca". Segons el Consell Comarcal, "per tal de garantir les mesures de seguretat i protecció, periòdicament es realitzen tasques de desinfecció a tot l'equipament". També s'han extremat les mesures de seguretat per les persones que treballen al mercat.

Avui s'han repartit mascaretes a tots els treballadors d'empreses del mercat que encara no en tinguessin. També es recomana mantenir la distància interpersonal entre la clientela i les persones treballadores.

Aquesta setmana, tal com estava previst en el calendari, els dies d'obertura varien pels dies festius de Setmana Santa. Així, el divendres 10 i el dilluns 13 d'abril el mercat estarà tancat. La resta de dies el mercat opera en el seu horari habitual, atenent als comerciants des de les 13 a les 19 hores.