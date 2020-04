L'Ajuntament prepara un sistema de coordinació d'iniciatives ciutadanes sobre mascaretes

La crisi del coronavirus

06.04.2020 | 12:39

Des de l'Ajuntament de Terrassa s'han distribuït al llarg dels darrers dies 22.000 mascaretes per a serveis essencials i establiments oberts al públic, de les quals aproximadament 7.000 són sanitàries. Així mateix, l'Ajuntament ha fet una primera comanda de mil mascaretes de protecció «made in Terrassa» a l'empresa terrassenca Corvi, que compta amb l'acreditació prèvia del Centre Tecnològic LEITAT per a la seva fabricació. El producte de l'empresa Corvi no és d'ús sanitari ni hospitalari, sinó que està enfocat a les necessitats de serveis públics (Protecció Civil, Policia, Neteja...) i per a activitats quotidianes o domèstiques. Aquesta remesa de mascaretes (amb teixit antiviral i resistència fins a 100 rentades) es destinarà als equips dels serveis essencials municipals perquè puguin dur a terme la seva tasca amb major seguretat.

Des del Consistori s'està treballant en un sistema per coordinar i unificar les diferents iniciatives ciutadanes en relació al subministrament i distribució de mascaretes en funció de la disponibilitat. "Aquest sistema quedarà establert i consolidat amb la màxima celeritat possible", asseguren des de l'Ajuntament. Per altra banda, s'informarà també a la ciutadania de les característiques, usos i protecció que ofereix cada tipus de mascareta.