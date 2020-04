Dissabte, el dia amb més denuncies del cap de setmana

La crisi del coronavirus

06.04.2020 | 18:35

La Policia Municipal de Terrassa ha denunciat aquest cap de setmana 162 persones per incomplir el decret d'estat d'alarma. La gran majoria de les persones denunciades (139) es trobaven a la via pública, a peu, 11 en vehicles i 12 més es trobaven en immobles que no eren el seu domicili sense poder-ho justificar. De les 139 denúncies a vianants, la majoria (61) es van produir dissabte, mentre que divendres es van fer 40 denúncies i diumenge, 38. La majoria de les 139 persones denunciades per trobar-se a la via pública sense justificació passejaven, anaven en parella a comprar, seien en bancs públics, o passejaven el gos lluny del seu domicili o sense respectar les mesures de seguretat