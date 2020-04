El CST treballa en un nou sistema per optimitzar els respiradors

La crisi del coronavirus

06.04.2020 | 12:40

Davant la greu situació causada per la Covid-19, el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) juntament amb l'empresa Proton New Energy future, de Barberà del Vallès, han presentat un projecte per a implementar en les unitats de cures intensives (UCI) i així augmentar la capacitat d'atenció mèdica dels centres sanitaris. El projecte consisteix en la fabricació d'un mòdul intel·ligent de distribució d'aire, que s'annexa als respiradors convencionals per a poder proveir a dues persones al mateix temps utilitzant un únic respirador.

Proton ha dissenyat un mòdul intel·ligent de distribució d'aire, que permet utilitzar un únic respirador per a dos pacients de gravetat crítica simultàniament, amb un dispositiu que permet regular la quantitat d'oxigen, i els valors específics per a cada pacient de forma independent.

Aquesta setmana passada es van fer les primeres proves amb pulmons artificials al Consorci Sanitari de Terrassa, obtenint resultats positius. "La implicació de l'equip directiu i dels professionals de l'UCI ha permès validar el projecte i accelerar el procés de desenvolupament", expliquen des del CST. El Centre Tecnològic Leitat treballa en el procés de certificació del dispositiu amb l'objectiu de poder implementar el nou distribuïdor d'aire entre els pacients crítics afectats pel virus SARS-CoV-2.