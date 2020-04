L'Ajuntament endureix la vigilància i control als passejadors de gossos

La crisi del coronavirus

05.04.2020 | 21:57

A partir de demà dilluns, l'Ajuntament inicia una campanya adreçada a les persones que treuen a passejar els gossos, amb especial incidència en l'obligatorietat de recollir les deposicions, mantenir la distància de seguretat i les distàncies màximes a recórrer per al passeig dels animals. Segons ha fet saber, l'alcalde, Jordi Ballart, durant els darrers dies s'ha constatat que hi ha persones que incompleixen sistemàticament les normes d'estricte confinament, traient a passejar gossos a gran distància dels seus domicili. Només aquest dissabte a la tarda, la Policia Municipal ha denunciat a 50 persones per aquest motiu, amb sancions que van des dels 600 als 30 mil euros, que es poden incrementar en cas de reiteracions. L'Ajuntament recomana i agraeix el civisme de la majoria de terrassencs, però en funció de la resposta a la crida a la responsabilitat, s'estan estudiant mesures encara més restrictives.