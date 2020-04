El Govern vol confinar els positius lleus o asimptomàtics

La crisi del coronavirus

05.04.2020 | 20:36

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat avui la intenció del seu Executiu d'organitzar un confinament per a totes les persones asimptomàtiques o amb símptomes lleus de la malaltia de la Covid-19 com a següent pas en la lluita contra la pandèmia. Així ho ha fet saber avui als presidents autonòmics, als que ha demanat col·laboració per buscar infraestructures o poder confinar a les persones que no tinguin bones condicions de confinament als seus domicilis. Es tracta d'hotels, albergs o altres instal·lacions que reuneixin condicions de confortabilitat per mantenir aquestes persones en quarantena i evitar la progressió de la malaltia. Per a aquest pla, el Govern preveu la realització de proves a qui tingui símptomes i confinar-los a casa o a les instal·lacions habilitades a l'efecte.

Les condicions de l'actual confinament s'allargaran tot el mes d'abril, tal com va anuncia el President i ja s'està pensat en una segona fase de transició per evitar un rebrot quan es donin les condicions per anar aixecant poc a poc les mesures de confinament general.