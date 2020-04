La coreografia a ritme de Chayanne de l'Esclat de Terrassa per desitjar "ànims i força"

La crisi de coronavirus

Redacció

05.04.2020 | 11:04

La plantilla de l'hipermercat Esclat de l'avingunda Josep Tarradellas de Terrassa s'han coordinat per gravar aquest vídeo amb l'objectiu de desitjar a la resta de treballadors i companys del Grup Bon Preu, d'una forma divertida i alegre, un bon confinament.

"H62 [en referència a la nomenclatura del centre egarenc] estem bé. Ho estem fent i ho farem. Per tots vosaltres, companys. Ànims i força". D'aquesta forma comença un vídeo on el ritme no només el posa la cançó "Madre Tierra (Oye)" del cantant porto-riqueny Chayanne, també tots els treballadors del centre amb els balls i moviments que es poden veure.