El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses.

Saiz Meneses: "La Setmana Santa no queda suprimida"

L. M.

04.04.2020 | 04:00

a Setmana Santa d'aquest any no serà convencional. Les celebracions típiques d'aquestes dates no es podran dur a terme de forma habitual a causa de la crisi del coronavirus i les mesures dictades per frenar-ne el contagi. No obstant això, "la Setmana Santa no queda suprimida, la Setmana Santa se celebra", tal com...