Problemes per trobar farina als súpers

La crisi del coronavirus

04.04.2020 | 16:15

Si en un primer moment va ser el paper higiènic, ara s'estan donant altres carències als súpermercats i botigues d'alimentació. Aquests darrers dies els terrassencs s'han trobat amb certs problemes per trobar farina als expositors. S'ha produït un important augment de la demanda que sembla que te a veure amb el confinament i la presència constant dels nens a casa. Es fan més pastissos i resposteria a casa cm a forma d'entreteniment i també hi ha qui es fa a casa el pa per no haver de sortir. Això provoca que les estanteries dels supermercats dedicades a les farines estiguin tan buides com las dels guants.