Pedro Sánchez aixecarà les restriccions a les activitats no essencials després de Setmana Santa

04.04.2020 | 20:52

El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha dit avui que aixecarà les restriccions a les activitats no essencials després de Setmana Santa. La mesura, que es va decretar el cap de setmana passat, tindrà vigència fins al proper dijous, tal com es va dir en un primer moment. Aquest mateix dia es celebrarà el ple del Congrés dels Diputats al que el Govern sol·licitarà el permís per allargar la declaració de l'Estat d'Alarma fins al 26 d'abril.

Així, Sánchez ha anunciat que les mesures excepcionals "d'hibernació" de l'economia, el permís retribuït recuperable que el Govern a aprovar per Decret des del passat dilluns per a les activitats i els treballs no considerats com a essencials no aniran més enllà de la Setmana Santa. "Va ser necessari contribuí al control de l'epidèmia ", ha dit el President, "però una vegada passat el Rubicón de la Setmana Santa, l'estat d'alarma continuarà tal com estava sense les mesures excepcionals, una vegada acabi el termina que es va fixar".