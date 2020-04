L'estat d'alarma es prorrogarà fins al 26 d'abril

La crisi del coronavi,rus

04.04.2020 | 20:46

El Consell de Ministres aprovarà dimarts demanar al Congrés dels Diputats la pròrroga de la declaració de l'estat d'alarma a Espanya fins al proper 26 d'abril. El president del Govern, Pedro Sánchez ho ha fet públic aquest mig dia en roda de premsa. Tot i que es demanarà per quinze dies més, l'estat d'alarma durarà més, és a dir, entrarem amb les actuals restriccions al mes de maig, tot i que el president va dir que anirà demanant les pròrrogues de quinze en quinze dies fins que el Govern vegi que es poden aixecar les restriccions. Va dir que no serien les mateixes condicions que ara, però va assegurar que es perllongaria més enllà del dia 26 d'abril.

En aquest sentit, va anunciar que la "hibernació" de l'economia s'aixecarà després de la Setmana Santa i es "tornarà a l'estadi anterior". Per tant, s'aixecarà la prohibició de l'activitat empresarial a sectors no essencials. El president va anunciar també, a preguntes dels periodistes (qüestions filtrades per la Moncloa) que impulsarà una gran pacte d'estat similar als Pactes de la Moncloa de 1977 per recuperar l'economia del país i sortir de la gravíssima crisi econòmica que ha generat el coronavirus.