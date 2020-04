La tradició és que la padrina regali als seus fillols palmes i palmons. La tradició és que la padrina regali als seus fillols palmes i palmons.

Els fabricants venen "online" palmes i palmons ja beneïts

04.04.2020 | 04:00

Alguns dels artesans catalans que han trenat durant tot l'any les palmes per al Diumenge de Rams han decidit vendre-les beneïdes per internet perquè compleixin la seva missió de protegir la salut de les famílies i, al mateix temps, per salvar la seva activitat. "Palmes de Setmana Santa ja beneïdes! A grans...