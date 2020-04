Treballs de desinfecció a Terrassa per combatre la pandèmia del coronavirus Treballs de desinfecció a Terrassa per combatre la pandèmia del coronavirus

Desinfecció de 7 residències que vivien una "situació preocupant"

Redacció

04.04.2020 | 04:00

A Terrassa hi havia, finalment, set residències de gent gran que es trobaven en una situació "preocupant", segons l'Ajuntament de Terrassa, per la crisi sanitària del coronavirus. En dues d'elles, hi ha hagut defuncions, set persones han donat positiu i dos més estan en observació (amb dades del passat...