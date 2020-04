Policies ahir a la plaça del Primer de Maig. nebridi aróztegui Policies ahir a la plaça del Primer de Maig.

Un 5% de policies locals afectats per la pandèmia

04.04.2020 | 04:00

Els policies constitueixen un grup de professionals de risc per la seva labor de contacte permanent amb els ciutadans. Són sector sensible. L'Ajuntament ha dut a terme ja les primeres proves de detecció de coronavirus en la plantilla de la Policia Municipal. De moment, fins ahir, prop d'un 5% de la plantilla estava afectada per la...