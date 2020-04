Primer dia de transport públic gratuït amb pocs canvis

Redacció

03.04.2020 | 09:07

La gratuïtat dels transports públics urbans va començar ahir com si no res. La tranquilitat, materialitzada en els pocs viatges i viatgers, va ser la nota dominant en la primera jornada d'aplicació d'una mesura que, en principi, durarà fins al 9 d'abril. Hi havia pocs usuaris. I, segons va poder comprovar aquest diari, poca presència policial.

Estava previst que els cossos policials i els serveis de vigilància privada controlessin les entrades a estacions en el primer dia de gratuïtat per garantir que només es desplacessin les persones autoritzades, amb justificació. Per evitar, en resum, un allau de persones que volguessin aprofitar la gratuïtat. Però no va haver-hi allaus. La xifra de passatgers pràcticament va ser la mateixa dels darrers dies.

La mesura de gratuïtat va afectar Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Rodalies i, per descomptat, els autobusos urbans de Terrassa. A la nostra ciutat no cal validar cap títol de transport. Els conductors de TMESA emeten un bitllet senzill sense cost que el mateix xofer es queda. Els usuaris han d'entrar per la segona porta.

Els autobusos de TMESA circulen amb normalitat, d'acord amb els horaris estipulats en la reducció del servei en un 43%. L'Ajuntament ja va avisar dimecres, quan va decidir la mesura, que la Policia Municipal continuaria vetllant pel compliment de l'estat d'alarma. Transport gratis no podia significar relaxació en el compliment de les restriccions establertes.

D'altra banda, a partir d'avui, Rodalies de Catalunya redueix al 50 % la seva oferta "seguint els paràmetres marcats per les autoritats". De forma coordinada amb el titular del servei, "es reajusta el servei ferroviari a la demanda existent", que s'ha reduït pràcticament un 95%.

un terç de la capacitat

Això permet que es mantingui, com a màxim, un nivell d'ocupació que representi un terç de la capacitat màxima. D'aquesta manera es respecta el propòsit de mantenir distàncies entre els viatgers. Des del passat 26 de març, les línies R7, RG1 i RT1 no presten servei. A la línia R7 l'estació d'Universitat Autònoma està tancada i la resta estan servides per l'R4. L'RG1 comparteix recorregut amb trens de l'R11 i l'R1 i, finalment, els viatgers de la línia RT1 disposen de serveis de les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vilaseca i Reus.

Rodalies-Renfe, que desaconsella viatjar excepte que sigui per raons inajornables o d'extrema necessitat, recorda que els trens de la línia R11 inicien o finalitzen el seu recorregut a l'estació de Portbou i els de l'R3 a Puigcerdà.