Un vigilant privat, ahir durant el primer dia de gratuïtat a l'estació del Nord. nebridi aróztegui Un vigilant privat, ahir durant el primer dia de gratuïtat a l'estació del Nord.

Primer dia de transport públic gratuït amb pocs canvis

Redacció

02.04.2020 | 20:59

La gratuïtat dels transports públics urbans va començar ahir com si no res. La tranquilitat, materialitzada en els pocs viatges i viatgers, va ser la nota dominant en la primera jornada d'aplicació d'una mesura que, en principi, durarà fins al 9 d'abril. Hi havia pocs usuaris. I, segons va poder comprovar aquest...