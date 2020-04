El comerç i els serveis són dos dels sectors més afectats per l'estat d'alarma decretat per lluitar contra el coronavirus. nebridi aróztegui El comerç i els serveis són dos dels sectors més afectats per l'estat d'alarma decretat per lluitar contra el coronavirus.

Patronals i sindicats alerten que és només l'inici de la crisi

L.M.A.

03.04.2020 | 04:00

atronals i sindicats catalans van mostrar ahir una gran preocupació per l'exponencial alça de la desocupació i van demanar polítiques per protegir les empreses i els treballadors mentre duri la pandèmia. Altres entitats, com BBVA, van alertar que "les dades de març confirmen que el confinament...