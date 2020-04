Meditem en el pas del temps Meditem en el pas del temps

Meditem en el pas del temps

josep ballbé i urrit

02.04.2020 | 20:59

n uns dies de pànic i, fins i tot de paüra col·lectiva, pel COVID19, faig per endinsar-me en l´obra poètica d´alguns dels nostres millors autors. En aquest podi, hi poso -des de sempre- l´inconmensurable Miquel Martí i Pol. Al llarg d´aquest darrer mes, he dit adéu al meu mestre de...