L'alcalde de Terrassa dicta un ban adreçat a les nenes i els nens

03.04.2020 | 09:36

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, va dictar ahir un ban oficial, adreçat a totes les nenes i tots els nens de la ciutat, amb un conjunt de recomanacions per fer més passable aquesta etapa de confinament.

El ban consta de set punts. Ballart demana que "segueixin rentant-se sovint les mans amb aigua i sabó o demanin p parlin cada dia amb la família, amigues i amics per telèfon o per videotrucada i aprofitin per recordar-los que s'han de quedar a casa i dir-los que els estimen". També propsa que "facin pastissos, muntin tendes de campanya al menjador, riguin molt i procurin cantar almenys un cop al dia, a més de llegir, estudiar i aprendre tot el que puguin". El ban autoritza excepcionalment que el «Ratolinet Pérez» i «L'angelet de les dents» puguin circular lliurement per la ciutat de Terrassa".