L'Ajuntament no necessita més màscares de busseig

L'Ajuntament de Terrassa ha rebut moltes més màscares de busseig de les que necessitava. Així ho ha anunciat el Consistori a través d'un missatge a Twitter, en què agraeix la col·laboració ciutadana i explica que es posaran en contacte amb les persones que n'han ofert "en uns dies si fa falta". L'Ajuntament demana que, de moment, no s'enviïn més ofertes al correu electrònic que s'havia habilitat.





