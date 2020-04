La xifra de defuncions arriba a 117 i els casos positius són 674

Redacció

02.04.2020 | 09:54

El dimarts es va superar a Terrassa el llindar del centenar de morts per causa del coronavirus, segons les dades oficials. Ahir, la suma de les informacions dels dos proveïdors sanitaris de la ciutat donava un registre de 117 defuncions acumulades. Els malalts que han donat positiu controlats per MútuaTerrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) eren ahir 674.

D'aquests 674 positius registrats fins ara, 534 estaven ingressats a planta als dispositius assistencials vinculats als dos grups. A les UCI de l'Hospital Universitari Mútua i de l'Hospital de Terrassa estaven ingressades un total de 70 persones, mentre que la xifra de pacients en hospitalització domiciliària de seguiment eren 113. La notícia positiva la constituïen les altes acumulades pels centres hospitalaris de la ciutat: eren, fins ahir, 166 persones.

A Mútua, de 371 malalts positius, 96 es trobaven en seguiment domiciliari i 275 ingressats, 43 a la UCI i 232 a planta de l'hospital universitari. 22 pacients estaven al Centre Vallparadís i 21, a l'hotel Terrassa Park, habilitat fa uns dies com a hospital temporal sota la gestió de MútuaTerrassa. Les defuncions en aquest proveïdor eran 44 a l'hospital de la plaça del Doctor Robert i 15 a Vallparadís.

Els malalts amb COVID-19 que corresponien al CST eren fins ahir 303, dels quals 234 estaven a planta i 27 a la UCI, i 17 en hospitalització domiliària. A l'Hospital de Sant Llàtzer hi havia 25 persones afectades per coronavirus.

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va donar a entendre ahir que els pròxims dies pot haver-hi dades "optimistes" sobre l'evolució de la pandèmia a Catalunya, però va cridar a "no abaixar la guàrdia" per evitar nous rebrots, segons l'agència EFE.

Budó va plantejar aquest possible escenari després de la reunió diària de seguiment de la crisi amb el president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès, i els consellers Miquel Buch i Alba Vergés. Precisament Torra va informar que ja estava "curat" del COVID-19 i va rebre l'alta mèdica. El 16 de març havia anunciat el seu positiu. Torra, tot i això, seguirà confinat a la Casa dels Canonges.

alerta

La consellera Budó va llançar un "missatge d'alerta" a la ciutadania catalana: tot i que "els pròxims dies poden aparèixer algunes dades que facin pensar en un escenari optimista de cara als dies immediats", cal seguir respectant escrupolosament el "confinament total" decretat enfront de la pandèmia. A Itàlia, va recordar la portaveu de la Generalitat, també "hi va haver un moment en què les dades eren positives, i això va fer que la gent es confiés", el que "va generar un efecte rebot que va fer augmentar exponencialment el nombre d'infeccions", per la qual cosa a Catalunya no cal "caure en el mateix error".

Tant el PSC com el PP van demanar explicacions a la consellera de Salut, Alba Vergés, sobre per què ha paralitzat la instal·lació d'un hospital temporal a Sabadell.