Usar Rodalies, Ferrocarrils i Metro és gratis fins al 9 d'abril

Redacció

02.04.2020 | 04:00

A partir d'avui seran gratis Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Rodalies. L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) aplicarà així la suspensió de pagament de les tarifes del transport públic. Majoritàriament, els usuaris hauran de validar títols per accedir a la xarxa de transport ferroviari, tot i que la validació no tindrà cap efecte i es podrà realitzar amb un títol esgotat o caducat. Hi haurà altres sistemes, com l'obertura de torns a les estacions. En els darrers dies les xifres d'ocupació de la xarxa han baixat el 90%.

El consell d'administració de l'ATM es va reunir dimarts en trobada extraordinària i va aprovar la suspensió temporal del pagament de les tarifes del transport públic fins el proper 9 d'abril.

La mesura es començarà a aplicar a partir d'avui, després que els diversos operadors hagin coordinat amb l'Autoritat Metropolitana del Transport els mecanismes que adoptaran per fer efectiva la suspensió, que s'estendrà a totes les corones tarifàries.

Així, els sistemes seran diversos. Metro TMB i els busos metropolitans d'AMB (Busos de Barcelona i de gestió indirecta) aplicaran el sistema de pista lliure: els viatgers han de validar l'entrada amb un títol per obrir els torns, tot i que la validació no tingui cap efecte més enllà del control d'ocupació. Segons va dir l'ATM, els usuaris poden utilitzar qualsevol títol, "fins i tot aquells que ja estiguin caducats o esgotats".

En el cas de Rodalies, s'establirà el sistema d'obertura de torns per sensors d'aproximació, sense necessitat de fer cap validació. Quan un viatger s'apropi a l'accés de l'estació, les portes s'obriran de manera automàtica. També aquesta fórmula permetrà controlar el volum de la demanda. Hi haurà una tercera opció, per als autobusos de la Direcció General de Transports i Mobilitat i els dels municipis adscrits a l'AMTU. Els conductors dels vehicles emetran un bitllet però no el donaran al passatge.

disminucions del 90%

Els sistemes de pas s'apliquen només per tenir un control de capacitat del transpor públic, que no pot superar el terç de l'ocupació màxima. Segons les previsions, les xifres d'ocupació seran iguals o inferiors que les dels darrers dies, quan s'han detectat disminucions del 90% de mitjana a tota la xarxa.

Si la mesura de gratuïtat implica augment de la mobilitat considerada no essencial, l'ATM anul·larà la suspensió de pagament.