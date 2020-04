El jove estudiant continua ingressat en un hospital de Malta. El jove estudiant continua ingressat en un hospital de Malta.

El noi egarenc ingressat a Malta segueix a l'hospital i podria sortir el dia 13

01.04.2020 | 18:20

L'alumne de 15 anys de l'INS Cavall Bernat que va ingressar en un hospital de Malta després de donar positiu per coronavirus al moment de tornar del seu viatge de fi d'ESO, encara no ha rebut l'alta. Segons explica la seva mare, estava previst que aquest dilluns, 30 de març, pogués sortir del centre on és però...