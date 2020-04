Mútua i Consorci reorganitzen l'atenció primària a Terrassa i es tanca el CAP Sud

Redacció

02.04.2020 | 15:24

Els serveis d'atenció primària de MútuaTerrassa a la nostra ciutat s'ha reorganitzat des d'avui i fins a nou avís davant la situació d'excepcionalitat sanitària a conseqüència del coronavirus. Així, el CAP Terrassa Sud romandrà tancat i es redistribuirà la seva activitat entre el CAP Oest i el CAP Rambla. Aquest últim CAP atendrà les patologies urgents d'adults del CAP Sud, CAP Oest i CAP Rambla. El CAP Oest atendrà les patologies urgents de pediatria del CAP Sud, CAP Oest i Cap Rambla. Per la seva banda, a les consultes externes (Edifici Estació) de Mútua es realitzaran els controls de Sintrom del CAP Sud, CAP Oest i CAP Rambla.

El Consorci Sanitari també implementa canvis, des de demà i fins a nou avís s'han reorganitzat els horaris i les visites en els centres d'Atenció Primària de Terrassa i Matadepera. L'objectiu de la reorganització és garantir la seguretat de la població i evitar contagis. Tots els pacients amb símptomes de probable COVID 19 com són febre, tos, dolors musculars, símptomes respiratoris, etc. s'hauran de visitar al CAP Sant Llàtzer i totes les visites de pediatria es faran al CAP Terrassa Nord.