Diu que buscava una farmàcia: multa policial

La crisi del coronavirus

02.04.2020 | 17:20

Una persona ha estat denunciada aquesta matinada passada per la Policia Municipal per incompliment del decret d'estat d'alarma. Uns guàrdies han localitzat la persona implicada a les 00.30 hores al passeig del Vint-i-dos de Juliol. Com justificava estar al carrer? La persona interpel·lada ha afirmat que estava buscant una farmàcia de guàrdia, però, segons la policia, aquest argument no coincidia amb l'adreça del domicili facilitada, que estava a molta distància del punt on es trobava.