CaixaBank i BBVA avancen una setmana el pagament de prestació pels aturats 

02.04.2020 | 04:00

Dues de les entitats financeres espanyoles més importants, Caixabank i BBVA, van anunciar ahir, amb un breu espai de temps, la seva decisió d'a avançar a demà día 3 d'abril el pagament de la prestació per desocupació a tots aquells clients seus amb dret a prestació i que estaven aturats almenys des del mes passat, de manera que aquest pagament s'avançarà una setmana. Els bancs han precisat en un comunicat que aquesta mesura no requerirà de cap petició ni tràmit administratiu extraordinari, sinó que es realitzarà de forma automàtica. Caixabank i BBVA han pres aquesta mesura per tal d'ajudar les autoritats a pal·liar els efectes econòmics negatius del coronavirus, en aquest cas de les famílies més vulnerables, atès que la majoria dels rebuts de la llar solen carregar-se en compte els primers dies del mes.