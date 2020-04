Alerta amb "l'estafa del Sepe"

La crisi del coronavirus

02.04.2020 | 13:59

L'Institut Estatal de Ciberseguretat està alertant d'una estafa que ha començat a córrer a través dels telèfons. Es tracta de l'estafa del Sepe. Es rep un missatge al telèfon mòbil al que fent-se passar pel Sepe (Servicio Público de Empleo Estatal) ens demanen dades bancàries argumentant que s'ha acceptat l'ERTO de la nostra empresa i es necessiten les dades que ens demanen per fer l'ingrés de la prestació de l'atur.

El Sepe no es posa mai en contacte amb el treballador per demanar dades. És la pròpia empresa la que en la tramitació de l'ERTO facilita les dades del treballador, també el número de compte on cobra la nòmina, per fer l'ingrés de la prestació. Per tant, mai hem de donar les nostres dades ni per telèfon ni per ordinador. I si ens trobem amb una situació així, és recomanable avisar a la policia.