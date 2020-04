18.000 turistes ja són a casa

01.04.2020 | 18:20

El Ministeri d'Afers Exteriors ha facilitat el retorn a Espanya d'un total de 18.000 viatgers que van ser sorpresos per la pandèmia de la Covid-19 i les restriccions de viatge imposades en altres països, això suposa més de 1.000 retornats diaris des que es va decretar l'estat d'alarma. Encara que la major part de les operacions s'han registrat a Europa, les de major volum i complexitat s'han produït a Iberoamèrica, on una vintena de vols coordinats per les ambaixades i consolats d'Espanya a la zona han facilitat el retorn d'uns 8.000 espanyols els últims dies, segons ha informat el Ministeri per mitjà d'una nota. Segons el comunicat, una de les operacions de major volum va ser la coordinada per les ambaixades i consolats a Guatemala, Hondures i El Salvador que, a més de facilitar el retorn de 39 guatemalencs al seu país, va permetre el retorn a Espanya de 400 espanyols.