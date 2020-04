Terrassa supera el centenar de morts i els 640 casos positius Terrassa supera el centenar de morts i els 640 casos positius

Terrassa supera el centenar de morts i els 640 casos positius

Redacció

01.04.2020 | 04:00

El llindar del centenar de defuncions per la pandèmia ja ha estat superat a Terrassa. Els dos hospitals de la ciutat ja havien registrat ahir 108 morts per causa del coronavirus, segons les dafes oficials. Són catorze més que el dilluns. Els casos positius detectats per Mútua i el Consorci Sanitari de Terrassa (CST)...