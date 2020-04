La crisi del coronavirus

01.04.2020 | 16:45

Metro, Ferrocarrils i Rodalies seran gratis a partir de demà dijous. L'Autoritat del Transport Metroplità (ATM) aplicarà la suspensió de pagament de les tarifes del transport públic. Majoritàriament, els usuaris hauran de validar per accedir a la xarxa, tot i que la validació no tindrà cap efecte i es podrà realitzar amb un títol esgotat o caducat. Hi haurà altres sistemes, com l'obertura de torns. En els darrers dies les xifres d'ocupació han baixat el 90%.