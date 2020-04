Les cambres de la propietat rebutgen la vaga de lloguers

Redacció

01.04.2020 | 04:00

Ni el sector immobiliari en l'àmbit empresarial ni els propietaris privats de finques podran suportar els hipotètics impagaments massius. Aquest és el resum de la reacció de les cambres de la propietat urbana de Catalunya a la convocatòria d'una vaga de lloguers. Cambres de la propietat com la de Terrassa expressen el seu "rebuig frontal" a la proposta, encapçalada per Sindicat de Llogateres, i advoquen per acords entre les parts.

"Tant els propietaris privats com les empreses immobiliàries estan fent un esforç per abordar personalment els casos d'aquells inquilins que a causa de la crisi causada pel COVID-19 han vist disminuir els seus ingressos per l'afectació de la seva activitat empresarial o laboral", diu el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya en un comunicat que recorda la posada en marxa de negociacions entre amos i llogaters per arribar a pactes eventuals.

"Amb qui ho sol·licita, s'ha negociat ajornaments, reduccions, i fins i tot la condonació de lloguers", destaca el consell. Els propietaris, afegeix l'escrit, "estan considerant la situació dels inquilins, però també han d'evaluar les seves circumstàncies personals".

D'aquesta manera, el marge de negociació en cada contracte "passa per un acord assumible per ambdues parts".

La institució que agrupa les cambres de la propietat urbana afirma que gran part del parc de lloguer, sobretot residencial i del petit local comercial, "està en mans de propietaris privats que necessiten els lloguers generats per pagar les seves despeses mensuals". Aquest col·lectiu "no està en condicions d'assumir el cost d'una moratòria indiscriminada de rendes".

ingressos

Tampoc les empreses immobiliàries poden abordar de forma indiscriminada suspensions dels pagaments. La majoria d'empreses són de propietat familiar i no tenen recursos per sostenir la situació. "A més, els ingressos serveixen per cobrir les despeses generals de les explotacions que la crisi del coronavirus no atura, com són els impostos, despeses de comunitat, manteniment i conservació, assegurances i salaris", agrega.

És el moment d'unir esforços "per no adoptar posicions polítiques partidistes que no aportin solucions", proposa el consell, que entén que la càrrega de la crisi "ha de ser compartida de forma equitativa". L'instrument per això és el pressupost de l'Estat a través de la política fiscal. "Tot el sector immobiliari està disposat a implicar-se en la solució, però no està en condicions de suportar plenament el cost de la política d'habitatge social", conclou la institució.