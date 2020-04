L'equip de l'Hospital de Sant Llàtzer anima a pacients i familiars a ritme de Nil Moliner

La crisi del coronavirus

Redacció

01.04.2020 | 17:11

L'equip de professionals de l'Hospital de Sant Llàtzer i la Llar Residèncial del Consorci Sanitari de Terrassa han fet conjuntament un vídeo per animar als pacients i familiars dels centres. Amb el vídeo, realitzat amb la música de la canço "Sale el sol", cedida expresament pel cantant Nil Moliner, el personal també vol agrair les mostres de suport en forma de misstages, cartes i dibuixos, que "han estat un estímul per seguir treballant i per reforçar el missatge de què 'ens en sortirem' i 'tot anirà bé'".