L'Ajuntament demana una suspensió en els lloguers

01.04.2020 | 10:02

El Govern municipal ha acordat demanar al Govern espanyol que estableixi una suspensió temporal, mentre duri l'estat d'alarma, en el pagament dels lloguers d'habitatges, oficines i locals comercials a aquelles persones, entitats, comerços, autònoms i empreses que hagin experimentat una forta reducció dels seus ingressos arran de la crisi de la Covid-19, i especialment a les persones més vulnerables. Com a referència per a aquestes mesures, pel que fa a persones i famílies es proposa que les mesures s'apliquin a unitats familiars que ingressin com a màxim tres vegades l'SMI i que destinin a lloguer d'habitatge com a mínim un 30% dels seus ingressos. En el cas d'activitats econòmiques afectades per la situació d'alarma, la proposta seria que hagin tingut com a mínim una reducció d'un 40% de la seva facturació en aquest període.