Denunciada per donar menjar als gats

La crisi del coronavirus

01.04.2020 | 16:44

La Policia Municipal ha denunciat una persona per donar menjar als gats. Aquesta, almenys, ha estat l'explicació que la persona implicada ha donat als agents que l'han localitzat aquesta matinada passada a la carretera de Montcada. Com no podia justificar l'explicació, la policia ha tramitat la denúncia corresponent.