La caiguda de viatges fa que Ferrocarrils redueixi l'oferta

Redacció

01.04.2020 | 04:00

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) adaptarà la seva oferta ferroviària en les seves línies metropolitanes Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia a les necessitats de mobilitat, que han caigut un 90% a causa del coronavirus.

Així, FGC reduirà a partir d'avui la seva oferta a la línia Barcelona-Vallès a dos trens per hora a les línies S1 i S2 (Terrassa i Sabadell) en hora punta (de 6 a 9 i de les 14 hores a les 16) i a un tren per hora durant la resta del servei. Les línies S5 (Sant Cugat-Plaça Catalunya) i L7 (Gràcia-Avinguda Tibidabo) del mateix trajecte també es veuran afectades, amb un i quatre trens per hora, respectivament. Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, l'empresa mantindrà les freqüències de cap de setmana, amb alguns trens suplementaris per reforçar hores punta. Això es tradueix en la circulació d'un tren per hora a les línies R5 (Manresa), R6 (des de i a la Pobla de Claramunt) i L8 (Plaça Espanya-Molí Nou Ciutat Cooperativa).

L'autoritat ferroviària, segons l'agència EFE, també insta els passatgers a ajornar els desplaçaments a no ser que siguin estrictament necessaris i recorda que s'han incrementat les mesures higièniques i de seguretat en els transports públics.