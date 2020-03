La selectivitat es farà el 7, 8 i 9 de juliol

La crisi del coronavirus

31.03.2020 | 17:53

El Govern i les universitats de Catalunya han acordat en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) les noves dates de celebració de les diferents proves d'accés a la universitat, en la seva convocatòria ordinària, així com les bases per a la flexibilització de l'opcionalitat en les matèries de la PAU 2020.

La convocatòria ordinària de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU), fixada inicialment del 9 a l'11 de juny, s'ajorna finalment als dies 7, 8 i 9 de juliol. A partir d'aquestes noves dates per a la PAU de juny, en una pròxima reunió de la Comissió d'Accés i Afers Estudiantils (CAAE) s'acordarà el calendari de tràmits, així com les dates de les convocatòries extraordinàries de la PAU i de la PAP per accedir als graus en Educació.

En la reunió d'avui també s'han acordat les bases per a la flexibilització de l'opcionalitat en la convocatòria de la PAU 2020. En aquest sentit, i donat el cessament temporal de l'activitat lectiva al batxillerat, "s'ha consensuat realitzar una adaptació de la PAU en el sentit de flexibilitzar l'opcionalitat ja existent en els exàmens de les diverses matèries perquè l'alumnat pugui assumir el conjunt de la prova proposada i realitzar-lo en el temps de durada ja establert per completar cada examen", ha detallat el secretari general del CIC, Lluís Baulenas.

L'ajornament generalitzat del calendari es pren davant l'actual situació excepcional d'emergència sanitària, per tal de minimitzar el risc de contagi per coronavirus COVID-19 entre la població. En aquest sentit, cal subratllar que "el calendari aprovat queda supeditat a possibles noves mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació amb aquesta pandèmia", segons ha explicat Baulenas.