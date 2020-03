Petició de l'Ajuntament per dos centres en situació crítica

La crisi del coronavirus

31.03.2020 | 18:16

A Terrassa hi ha dues residències de gent gran "en situació crítica o molt crítica", afirma l'Ajuntament, que ha demanat ajuda per a la desinfecció interior urgent dels dos centres, on hi ha hagut defuncions. El personal està sota mínims. A les dues residències hi ha set persones que han donat positiu en coronavirus i dues en observació. El Consistori ha demanat l'ajuda a la Generalitat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i a la Delegació del Govern d'Espanya.