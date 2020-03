Llibre d'agraïments a professionals i pacients de MútuaTerrassa

La crisi de coronavirus

31.03.2020 | 12:59

El passat dilluns dia 16 de març, MútuaTerrassa va començar a rebre mostres d'agraïment en forma de cartes o dibuixos infantils. Aquest gest es va produir en paral·lel a diversos hospitals i al llarg de la setmana va anar agafant embranzida fins al punt de convertir-se en una iniciativa solidària d'arreu.

En aquest sentit, en el transcurs d'aquestes dues setmanes, MútuaTerrassa ha aplegat al voltant de dos-cents agraïments dirigits als professionals així com mostres de força i d'esperança dirigides als pacients que es troben ingressats a l'hospital. Per tal de poder-los fer arribar a tots ells, s'han reproduït en forma de llibre els primers que van arribar (més d'una quarantena de cartes i prop d'una vintena de contes) respectant -en la mesura del possible- tant l'idioma com en contingut i la forma en què van ser enviats. Es tracta d'una primera edició que posa de manifest l'enorme solidaritat ciutadana envers aquesta realitat tan excepcional.