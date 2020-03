El Suprem adverteix que excarcerar líders del procés podria ser delicte

La crisi del coronavirus

31.03.2020 | 13:52

El Tribunal Suprem ha advertit a les autoritats de les presons catalanes on es troben els líders del procés, entre ells el terrassenc Josep Rull, que si els excarcera per complir el confinament als seus domicilis podrien incórrer en un delicte de prevaricació, segons han informat fonts jurídiques.

La conselleria de Justícia de la Generalitat estudia escletxes legals del reglament penitenciari per poder enviar a confinar a casa els presos que podien sortir de dia a treballar o fer voluntariat per l'article 100.2, entre ells els del procés.

Però des del Suprem avisen de responsabilitats penals si la junta de tractament de les presons acorda la seva excarceració per complir el confinament als seus respectius domicilis.

Si es dóna el cas, l'alt tribunal es dirigirà a cadascuna d'aquestes juntes de règim general i a la direcció dels centres respectius perquè al més aviat expliquin el fonament jurídic que justifica aquesta decisió i identifiquin de forma nominal als funcionaris que han donat suport a aquest acord, per la possible comissió d'un delicte de prevaricació.