El Govern municipal demana una suspensió temporal en els lloguers

31.03.2020 | 10:50

El Govern municipal ha acordat demanar al Govern espanyol que estableixi una suspensió temporal, mentre duri l'estat d'alarma, en el pagament dels lloguers d'habitatges, oficines i locals comercials a aquelles persones, entitats, comerços, autònoms i empreses que hagin experimentat una forta reducció dels seus ingressos arran de la crisi de la Covid-19, i especialment a les persones més vulnerables.

Com a referència per a aquestes mesures, pel que fa a persones i famílies es proposa que les mesures s'apliquin a unitats familiars que ingressin com a màxim tres vegades l'SMI i que destinin a lloguer d'habitatge com a mínim un 30% dels seus ingressos. En el cas d'activitats econòmiques afectades per la situació d'alarma, la proposta seria que hagin tingut com a mínim una reducció d'un 40% de la seva facturació en aquest període.

En aquest sentit, el Govern municipal demana també que s'estableixin mesures de compensació per als petits tenidors i per a les pèrdues que puguin tenir les administracions públiques.

L'executiu considera que aquesta mesura s'hauria d'haver pres la setmana passada davant l'arribada del final del mes aquest dimarts i per tant del pagament dels lloguers. "Aquesta mesura ha de permetre donar aire a les famílies, empreses, autònoms/es i comerços que han vist com els seus ingressos i facturació s'han vist reduïts dràsticament d'un dia per l'altre", diuen.

Per altra banda, el Govern municipal proposa que propietaris/àries i llogaters/es es posin d'acord a nivell particular per posposar el pagament dels lloguers mentre es mantingui l'estat d'alarma i renegociar-los en funció dels ingressos familiars i facturació que tindran famílies, comerços, autònoms/es i empreses els propers mesos. Asseguren que el servei de mediació de l'Ajuntament està a disposició de la ciutadania per facilitar assessorament i suport en aquests casos.