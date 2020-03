Denunciat per fer "botellón"

La crisi del coronavirus

31.03.2020 | 18:22

Un individu que estava fent un "botellón" amb d'altres va ser denunciat el dilluns per la Policia Municipal per incompliment del decret d'estat d'alarma. Un ciutadà va trucar la Policia Municipal a les 8.35 del vespre per informar de la presència d'un grup de persones que estaven bevent alcohol a la via pública, al passeig del Vint-i-dos de Juliol. Una dotació policial va anar a la zona indicada i els agents van veure tres persones que van fugir en observar la presència policial. Els guàrdies van interceptar un dels individus, que va ser multat. Dilluns, el cos local va denunciar 19 persones per incompliment del decret de confinament a tota la ciutat.