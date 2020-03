Dona denunciada per recollir espàrrecs

La crisi del coronavirus

30.03.2020 | 19:04

Una dona va ser denunciada dissabte al matí per recollir espàrrecs i incomplir així el confinament obligat. L'Agrupació de Defensa Forestal va informar la Policia Municipal a les 11.40 del matí. Els voluntaris s'havien trobat la dona en un camí. Agents municipals la van trobar al carrer de Ciudad Real, i la van denunciar. També van denunciar el diumenge una altra dona que es trobava a un descampar de Can Boada del Pi fent ioga mentre tenia el gos lligat. Aquestes van ser dues de les 141 persones denunciades per la Policia Municipal durant les intervencions realitzades durant el cap de setmana per fer complir el decret d'estat d'alarma. 129 denunciats ho van ser per no poder justificar als policies un motiu vàlid per estar a la via pública. Un dels casos ha estat el d'un motorista que ha caigut al terra aquesta matinada a l'avinguda de Madrid. El dissabte, el propietari d'un establiment del carrer de Sant Cosme va ser multat per fomentar el consum d'aliments al carrer. També per desobediència greu als policies i per portar un DNI que no era seu.