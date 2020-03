Quins són els serveis essencials?

La crisi del coronavirus

29.03.2020 | 12:59

El President del Govern, Pedro Sánchez, a la seva roda de premsa d'ahir es va remetre al decret de l'estat d'alarma inicial per a referir-se als serveis essencials que podran continuar amb la seva activitat tot i les noves restriccions.

A l'espera del text definitiu que s'inclourà avui mateix al Boletín Oficial de l'Estat, les activitats que es poden considerar essencials son les relacionades amb la sanitat, tant d'atenció directa a pacients com de serveis, com d'elaboració de productes; l'alimentació, tant distribució, producció com venda directa; farmàcies; transport públic; forces i cossos de seguretat de l'Estat; mitjans de comunicació i, per tant, s'entén que també les llibreries; neteja; ocupacions relacionades amb la violència masclista i treballadors que ja estiguin teletreballant a casa. Inicialment, s'han d'incloure els funcionaris que tramiten ajuts oficials i gestories i assessories que ajuden les empreses a acollir-se a les mesures decretades pel Govern. Tot i així, el BOE publicarà avui mateix quins són exactament aquest serveis que des demà dilluns seran els que únicament podran mantenir la seva activitat fins el dia 9 d'abril.