Mossos immobilitza 1.681 litres de fals gel hidroalcohòlic

La crisi del coronavirus

29.03.2020 | 19:25

El cos de Mossos d'Esquadra ha immobilitzat a Rubí un total de 1.681 litres d'un producte de neteja que es venia com a fals gel hidroalcohòlic desinfectant per a mans. El producte es produïa a Rubí i es venia a diverses poblacions, també Terrassa, tant a farmàcies com a altres tipus de comerços, però poc més de tretze euros.

Mossos va rebre una denúncia a la comissaria de Terrassa per part d'un ciutadà que havia observat una important contradicció a l'etiquetat, ja que malgrat es presentava com un producte per a les mans, deia, al mateix temps, que el producte s'havia d'utilitzar amb guants i que calia evitar el contacte amb la pell.

La policia va verificar que l'empresa anunciava el seu producte com a gel de mans contra el coronavirus. La conselleria de Salut va requerir a l'empresa l'aturada de la producció i els mossos d'esquadra van immobilitzar tot l'estoc, a més de denunciar els fets als jutjats de Rubí.