L'Ajuntament farà complir amb rigor les mesures del Govern

La crisi del coronavirus

29.03.2020 | 19:49

L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa, reunit avui, ha valorat "molt positivament" les noves mesures que el Govern d'Espanya ha aprovat aquest matí en sessió extraordinària del Consell de Ministres i que va anunciar ahir en roda de premsa el President, Pedro Sánchez, i que impliquen la paralització completa de l'activitat productiva i laboral als sectors no essencials. "Des del govern municipal farem complir les disposicions dictades amb el màxim rigor i intensificarem la difusió i comunicació d'aquestes mesures a tota la ciutadania".

L'equip de Govern s'ha manifestat en reiterades ocasions partidari de restringir les pautes de confinament i fins i tot, l'alcalde, Jordi Ballart, així ho va demanar per carta al President Sánchez. El Govern considera necessari l'adopció de mesures més restrictives per "lluitar efectivament contra el Covid-19, protegir els treballadors i treballadores i a tota la ciutadania, així com les empreses.