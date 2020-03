Detingut un home per la mort d'un altre a Les Fonts

29.03.2020 | 13:51

Efectius dels Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home a Les Fonts per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre veí d'aquest barri, segons ha informat la policia autonòmia.

Els fets van pasar ahir cap a les dues de la tarda, quan un veí ha alertat que hi podia haver un home ferit de gravetat prop de l'esglèsia de la parroquia Mare de Déu del Roser de Les Fonts, amb signes de violència.

Quan la patrulla de la policia autonòmica ha arribat fins al lloc dels fets, ja es trobaven allà dues dotacions el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que estaven realitzant tasques de reanimació del ferit, encara que no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Tres hores després, agents de la comissaria de Terrassa han detingut en aquest municipi a un home per la seva presumpta relació amb l'homicidi, que investiga l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord.

No és el primer homicidi que passa a Catalunya des que es va decretar l'estat d'alarma, ja que el passat dia 19 una baralla entre dos homes a les portes d'un supermercat al carrer Sardenya de Barcelona va acabar amb un d'ells mo