La crisi del coronavirus

29.03.2020 | 12:29

Les xifres continuen augmentant, tot i que no amb tanta intensitat com fa uns dies. A les darreres 24 hores s'han produït a Espanya un total de 838 morts més, situant la xifra de difunts als 6528. Hi ha un total de 78.757 casos de positiu controlats amb 4.907 ingressos i un total de 14.709 pacients recuperats.